تخريج تلميذين عمرهما 95 و 85 عاما من المرحلة الثانوية!

جهينة نيوز

احتفل طالبان مسنان بتخرجهما من المرحلة الثانوية من مدرسة في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، لم يتمكن الطالبان من حضور حفل تخرج المرحلة الثانوية قبل عقود.

وكان جو بيريكون صاحب الـ95 عاما قد ترك مقاعد الدراسة للمشاركة في الحرب العالمية الثانية عام 1943، أما بيل كرادوك صاحب الـ85 عاما، لم يتمكن من المشاركة في حفل التخريج آنذاك بسبب مشاركته في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وتسلم بيريكون شهادة الثانوية العامة من مدرسته بعد عودته من الحرب في أوروبا، في حين حصل كرادوك على الشهادة من مدرسته في ولاية تينيسي.

والتحق الرجلان المسنان بحفل التخرج الذي أقيم للطلبة الخريجين من الثانوية العامة هذا العام، وسط حفاوة كبيرة من الحضور وتصفيق حار من الطلبة والمدرسين.