هيئة الاستثمار: 30 مشروعاً بتكلفة 21 مليار ليرة منها 11 قيد التنفيذ

جهينة نيوز

أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب في حديث خاص لـ الثورة مشاركة الهيئة في عدد من الفعاليات الترويجية لعرض مناخ الاستثمار في سورية وفرصه، ونشر معلومات استثمارية إلكترونياً وموقع الهيئة والتغطية الإخبارية لنتائج لقاءات الأربعاء الاستثماري واستقبال استفسارات المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرز المشاركات المؤتمر الاقتصادي الثاني تحت عنوان البناء الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، و ملتقى الحوار الاقتصادي بعنوان الاستثمار في الزراعة والصناعة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وملتقى رجال الأعمال السوري -الإيراني.

وأشار إلى مراسلة الجهات العامة لتجميع البيانات اللازمة لإصدار التقرير السنوي الثاني عشر لعام 2018، وفي إطار الرعاية المتكاملة للاستثمار بينت وجود دراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين حيث تلقينا «42» شكوى من المستثمرين تتعلق بمعوقات تنفيذ المشاريع ومراسلة الوزارات والجهات المعنية لاستبيان رأيها قبل لقاء الأربعاء الاستثماري برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وكشف أن جلسات الأربعاء الاقتصادي يمكن أن تُعقد بأي وقتٍ يحتاج إلى انعقادها، ولكن مادامت الهيئة قادرة على حل مجمل المشاكل العالقة فلا داعي لعقد تلك الجلسات، مؤكداً استعداد رئيس مجلس الوزراء وفي أي وقت لانعقاد الأربعاء الاستثماري.

وتم إعداد مذكرات تضمنت شرحاً مفصلاً عن الواقع التنفيذي من حيث العقبات والحلول، وكذلك إعداد مذكرات إلى اللجنة الاقتصادية تتعلق بالمشاريع المتعثرة وتطوير آليات ضمان التنفيذ، والقيام بجولات ميدانية على المشاريع الاستثمارية والإطلاع على الواقع التنفيذي والخدمي لعدد منها فيها للوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تعترض سيرها، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات تصنيفية للمشاريع اعتماداً على الواقع التنفيذي واقتراح برنامج إلكتروني يتم من خلاله تحديث واستكمال إدخال المعلومات وإحداث قاعدة بيانات تتعلق بالمشاريع الاستثمارية المنفذة وقيد التنفيذ.

أما فيما يتعلق ببيانات خدمات المستثمرين بيّن أنها استقطبت 30مشروعاً بتكلفة تقديرية 21 مليار ليرة يتوقع أن توفر هذه المشاريع 2388 فرصة عمل ومن أهم هذه المشاريع، منها ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقات المتجددة بتكلفة تقديرية 2،250 مليار ليرة في محافظة طرطوس و ثلاثة مشاريع لصناعة الحليب المجفف وأغذية الأطفال في محافظة حماة بتكلفة تقديرية 380 مليون ليرة، ومشروع لبناء سفن أحواض جافة وصيانة السفن وأرصفة للمبيت المؤقت في اللاذقية بتكلفة تقديرية 500 مليون ليرة، ومشروع تصنيع الخرسانة الجاهزة والأبنية الجاهزة في ريف دمشق بتكلفة تقديرية 658 مليون ليرة.

وعن توزع المشاريع المستقطبة قطاعياً وجغرافياً أشار إلى أن كل من قطاعي الصناعة والنقل استحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي المشاريع المستقطبة بنسبة 63%و20%على التوالي، بينما تركزت المشاريع في كل من محافظات ريف دمشق، طرطوس وحماة.

وفيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ فقد بلغت 11 مشروعا بتكلفة 2،3 مليار ليرة على التراخيص الصناعية اللازمة لبدء التنفيذ منها 7 مشاريع تم تشميلها وترخيصها عام 2019 حيث توفر هذه المشاريع 983 فرصة عمل .

وعن خدمات النافذة الواحدة أكد أنه تم إصدار عدد من القرارات المتعلقة بتمديد وتعديل وإلغاء قرارات التشميل والصادرة بموجب قانون الاستثمار رقم /8/لعام 2007 ,ومنح 27 إعفاء جمركيا لتأمين احتياجات المشاريع الاستثمارية من آلات وتجهيزات ومعدات ووسائط نقل خدمية بقيمة 50 مليار و 800 مليون ليرة لتدخل العملية الاستثمارية .