7.5 ملايين ليرة أرباح الشركة العامة للمشاريع المائية

جهينة نيوز

أوضح المهندس كامل مخلوف مدير عام الشركة العامة للمشاريع المائية أن الشركة استطاعت خلال هذه الفترة أن تستعيد عافيتها وتحقق ربحاً قارب ٧ ملايين ونصف متجاوزة الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بفعل الاعتداءات الإرهابية التي دمرت وخربت ما يقارب /٥٠٠٠/ آلية من آليات الشركة إضافة إلى توقف معظم مشاريعها المتمركزة في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن طموح كادر الشركة يفوق هذا الرقم ولكن أسباب عديدة حالت دون تنفيذ خطط بعض المشاريع بشكل كلي، ولا سيما المتوضعة منها في محافظات إدلب والحسكة ودير الزور والرقة ودرعا، وبشكل جزئي في محافظات حماة وحمص وريف دمشق، إضافة لعدم صرف كشوف الأعمال المنفذة في مواعيدها بسبب عدم توافر السيولة لدى بعض الجهات صاحبة المشاريع.

بدوره أكد المهندس أسامة الأخرس معاون وزير الموارد المائية رئيس مجلس الإدارة ضرورة الاطلاع على تقارير تتبع التنفيذ الربعية، والتي تناقش بالمجلس التنفيذي للشركة لمعرفة تفاصيل تنفيذ المشاريع في فروع الشركة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات صاحبة المشاريع لمعالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجه بعض المشاريع.

وبين المهندس سامر النحوي مدير شؤون الشركات بالوزارة ضرورة وضع أسس ومعايير لتوزيع جزء من أرباح الشركة على العاملين بما يعادل ١٠% من الأرباح وفقاً للمرسوم التشريعي رقم ٨٤ الناظم لعمل القطاع العام الإنشائي.