بالفيديو –في بطولة كأس الجمهورية لـ كرة القدم في لبنان هتافات "الله سورية بشار و بس"

جهينة نيوز

فاز فريق "العهد" اللبناني ببطولة كأس لبنان لكرة القدم بعد فوزه على فريق "الأنصار" يوم السبت الماضي، فيما نشرت صفحات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جمهور فريق "العهد" وهو يهتف للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.

وكانت المباراة النهائية لمسابقة كأس لبنان في كرة القدم، قد انتهت مساء أمس السبت بين "العهد" و"الأنصار" على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية بفوز فريق العهد بهدف مقابل لا شيء.

وأظهر فيديو انتشر على "فيسبوك" كيف بدأ جمهور فريق "العهد" بالهتاف للرئيس الأسد "الله سوريا بشار وبس".

و يذكر أن "العهد" قد احتفظ ببطولة الدوري بفارق 10 نقاط عن وصيفه "الأنصار".

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