جيش العدو يزعم أن العدوان على تل الشعار رداً على اطلاق نار من سورية

جهينة نيوز

زعم المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي اليوم أنه تم رصد إطلاق نيران مضادات أرضية سورية باتجاه طائرة عسكرية لكيان الاحتلال الصهيوني كانت في تحليق اعتيادي شمال كيان الاحتلال في إشارة للجولان المحتل، و أضاف أن قذيفة المضادات السورية سقطت داخل الأراضي السورية حيث استكملت الطائرة مهمتها حسب التخطيط.

و قال المتحدث بإسم جيش الاحتلال أنه ردًّا على ذلك أغار "جيش الاحتلال" قبل قليل على المنصة التي أطلقت منها النيران، مضيفاً "الجيش" بخطورة الى أي تهديد على طائراته ويعمل لحمايتها.

و يذكر أن العدو الاسرائيلي مع كل معركة للقوات السورية ضد الجماعات التكفيرية المدعومة من تركيا و كيان الاحتلال و الغرب يشن إعتداءات على القوات السورية بهدف رفع معنويات الجماعات الارهابية التي تقاتل بالنيابة عنه.