مؤسس هواوي: إذا اتصل ترامب سوف أتجاهله

جهينة نيوز

أعلن مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي رن زهينغفي أن الشركة لديها القدرة على ابتكار حلولها الخاصة وتطوير برنامج التشغيل الخاص بها لتشغيل الهواتف والخوادم.

وأشار زهينغفي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ الأمريكي إلى أن القيود المفروضة على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتوقف خلال عامين وأن شركته تفوقت على منافسيها مثل اريكسون ونوكيا لكنها إما أن تزيد من مساهمتها في إنتاج الأجهزة الخاصة بها أو تجد بدائل للحفاظ على تفوقها في الهواتف الذكية والجيل الخامس.

وردا على تصريحات ترامب الأسبوع الماضي بأن هواوي قد تصبح جزءا من صفقة تجارية أمريكية صينية والتي أثارت تكهنات بأنها كانت ورقة مساومة في المفاوضات أكد زهينغفي أنه ليس سياسيا وقال ساخرا إنها مزحة كبيرة كيف يكون لنا صلة بتجارة الصين والولايات المتحدة فإذا اتصل ترامب سوف أتجاهله ثم من يستطيع التفاوض معه.. أرى تغريداته وأعتقد أنها مضحكة لأنها متناقضة ذاتيا”.

وحول الاتهامات بأن شركة هواوي تساعد بكين في التجسس وبسرقة الملكية الفكرية لشركات أمريكية قال زهينغفي “إن الولايات المتحدة لا تملك حتى تلك التقنيات نحن متقدمون على الولايات المتحدة وإذا كنا متخلفين فلن تكون هناك حاجة لأن يقوم ترامب بمهاجمتنا بقوة”.

واختتم زهينغفي المقابلة قائلا باستخفاف: “لم تشتر الولايات المتحدة أبدا أي منتجات منا وحتى لو أرادت شراء منتجاتنا في المستقبل فقد لا أبيعها لهم ليست هناك حاجة للتفاوض”.

ووضعت الإدارة الأمريكية شركة هواوي و70 كيانا تابعا لها ضمن القائمة السوداء مؤخرا ما أثار مخاوف عدة شركات ودول مختصة في صناعة التكنولوجيا التي باتت تتوجس من أن يكون القرار الأمريكي خطوة أولى قد تشرع لواشنطن مستقبلا حظر معاملات أخرى مع خصوم آخرين وذلك في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يفيد بأنها تجاوزت شركة آبل الأمريكية في إنتاج الهواتف الذكية لتواجه الشركة صفعات وقيودا عديدة ضمن محاولات أمريكية حثيثة للحد من توسع الشركة التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية.