للمرة الأولى في تاريخه.. الزمالك المصري بطلا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

جهينة نيوز:

أحرز فريق الزمالك المصري لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في استاد برج العرب في إياب الدور النهائي.

وكان الفريق المغربي فاز ذهاباً بهدف نظيف قبل أن يرد نظيره المصري إياباً بالنتيجة نفسها لتحسم ركلات الترجيح النتيجة لمصلحة الزمالك المصري.

وسجل هدف الزمالك محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 54 في المباراة التي شهدت طرد اللاعب المغربي عمر النمساوي في الدقيقة الأخيرة.

وسيحصل ممثل مصر على جائزة البطولة المالية المقررة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي تبلغ مليونا ومئتين وخمسين ألف دولار.

ويعد الزمالك من الفرق العريقة محلياً وقارياً حيث توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها عام 2002 بينما فريق نهضة بركان يشارك في أول تجربة قارية.