تايلور سويفت: سلامة جمهوري أولوية

جهينة نيوز

تشعر تايلور سويفت بأنها أقل توتراً وقلقاً مع اقترابها من سن الثلاثين، لكنها تقول إن مسائل الأمن في حفلاتها تشغل حيزاً من اهتمامها، مشيرة إلى أن لسلامة جمهورها الأولوية لديها.

وقالت سويفت لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، عندما سئلت عن تجاربها في الملاحقة والتهديد بالإرهاب في الحفلات الموسيقية: "أعتقد أنه مع الخوف تكون هناك مشاعر متقلبة".

وأضافت سويفت "خوفي يشتعل عندما تكون هناك حوادث تحدث طوال الوقت كما تعلمون، عندما يحاول شخص ما اقتحام أحد منازلي أو أن يكون هناك عمل عنيف يحدث في العالم".

وأثارت الهجمات الإرهابية على الحراس في باريس ومانشستر، مخاوف من أن الأحداث الموسيقية الحية أصبحت أهدافاً للعنف، وتقول سويفت إن سلامة جمهورها "هي الأولوية الأولى"، وتابعت "كنا محظوظين للغاية، لكنني لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه".

في المقابل تجنبت سويفت الإجابة على سؤال المذيع عن سن الثلاثين وإذا يمثل تحولاً بالنسبة لها؟، وخاصة بعدما ألمح أن ما يقصده أن بلوغها الثلاثين سيدفعها للزواج والارتباط".

وعلقت سويفت على السؤال قائلة: "لا أعتقد أن هذا السؤال يُسأل للرجال ببلوغهم الثلاثين، لذلك لن أجيب".