شركة "أوبر" تطلق رحلات بحرية لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم

جهينة نيوز

ستسمح شركة "أوبر" للركاب باستئجار غواصة لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم (The Great Barrier Reef) في أوستراليا لفترة محدودة من الوقت، بحسب موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

ووفقاً للشركة، سيتمكن الناس في ولاية كوينزلاند من استخدام تطبيق "أوبر" لحجز غواصة لشخصين للتجوّل تحت الماء ابتداءً من الأسبوع المقبل.

فباستخدام غواصة "السكوبر" (scUber) التجريبية التي تعمل على البطارية، ستتمكن الشركة من إتمام 20 رحلة بين 27 أيّار الجاري و18 حزيران المقبل، وستستغرق كل رحلة ساعة واحدة من الوقت.

أمّا بالنسبة إلى سعر الرحلة، فهو 1030 دولاراً للشخص الواحد.

والجدير بالذكر أنّ الاحتباس الحراري يؤثر سلباً على الحاجز المرجاني العظيم. فالـ"تبييض" يكسح هذا الكنز الطبيعي. ووفقًا لسوزان أندرسون، المديرة العامة لـ"أوبر" أوستراليا ونيوزيلندا، هذه هي الفرصة المثالية للتوعية على هذا الموضوع.