ماذا كشفت غادة عبد الرازق عن خلافها مع إلهام شاهين!

جهينة نيوز

علنت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق أن الانتقادات التي تعرضت لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلتها أكثر حرصا على ما تنشره في صفحاتها وحساباتها الرسمية في الإنترنت.

وكشفت عبد الرازق عن وجود خلافات سابقة بينها وبين النجمة إلهام شاهين، التي تدخلت حينها لحذف مشاهد لها من فيلم "خلطة فوزية".

لكن الممثلة عبد الرازق أكدت أن هذه الخلافات مر عليها وقت طويل، وأنها تحب وتحترم إلهام شاهين كفنانة وإنسانة.

وقالت عبد الرازق في مقابلات تلفزيونية: "لا توجد بيننا خلافات في الوقت الحالي، وهي فنانة كبيرة ولها احترامها وتجمعنا علاقة طيبة"

يذكر أن الفنانة غادة عبد الرازق تشارك بموسم رمضان هذا العام في مسلسل "حدوتة مرة".