جورج كلوني خائف من داعش.. والسبب زوجته

جهينة نيوز

تحدث جورج كلوني عن خوفه من تعرض عائلته للخطر والاستهداف من قبل تنظيم داعش، بعد تولي زوجته المحامية أمل علم الدين، التي طالبت مجلس الأمن الدولي بمحاكمة الإرهابيين في العراق وسوريا بتهم الاغتصاب والعنف الجنسي.

وأشار كلوني إلى تهديدات أمنية يواجهها مع عائلته، منذ تولي أمل كلوني الترافع عن موكلتها الإيزيدية نادية مراد، والتي اتهمت مقاتلي داعش بأسرها في 2014 واغتصابها.

وقال كلوني: "زوجتي أحالت القضية الأولى ضد داعش إلى المحكمة، ولدينا الكثير من القضايا الأمنية للاهتمام بها"، موضحاً أنه يريد أن يعيش حياته بشكل طبيعي، وأنه لا يحاول الاختباء مع عائلته في الزوايا.

كما تحدثت أمل كلوني في برنامج "توداي شو" عن مخاوفها بعد قرار رفع القضية إلى المحكمة، وقالت: "هذا أمر ناقشته مع زوجي قبل تحمله، نحن على دراية ببعض المخاطر التي تنطوي عليها القضية".