اليابان تنوي شراء 105 مقاتلات أمريكية "إف-35"

الإثنين, 27 أيار 2019 الساعة 12:31 | سياسة, عالمي

اليابان تنوي شراء 105 مقاتلات أمريكية

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اليابان ترغب بشراء 105 مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: "دعمت الولايات المتحدة جهود اليابان لتعزيز قدراتها الدفاعية. قمنا خلال الأشهر الأخيرة بتسريع تسليم عدد كبير من الأسلحة الدفاعية الأمريكية الصنع إلى اليابان… وفي عام 2018، كانت اليابان من بين المشترين الرئيسيين للأسلحة من الولايات المتحدة، وأعلنت للتو عزمها شراء 105 مقاتلات من طراز "إف-35".

ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى اليابان تستمر أربعة أيام، ويعتبر أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من أيار/مايو الجاري.

و أجرى ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مباحثات حول قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.


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