تحديد أماكن ألعاب الأطفال في العيد بدمشق

جهينة نيوز

حددت محافظة دمشق أماكن ألعاب الأطفال في المدينة خلال فترة عيد الفطر ولمدة أربعة أيام.

ووفق قرار أصدره المكتب التنفيذي للمحافظة تتوزع أماكن الألعاب على ركن الدين مقابل جامع صلاح الدين والساحة الخالية شرق مدرسة حسن الملا وشارع أسد الدين أمام مدخل مدرسة أحمد أومري وعلى اوتستراد المزة بعد مدينة الجلاء بستان الشام حديقة الطلائع سابقا.

كما تتوزع على المهاجرين خورشيد ثاني البيروني امتداد جامع الكتاني والساحة خلف المدينة الجامعية ببرزة ومقابل جامع السلام ببرزة البلد والشاغور في المنطقة الصناعية وشارع شكري الطباع قرب مدرسة طلحة وساروجة الساحة المقابلة لمدرسة غسان عبود وساحة البحصة وشارع بغداد وعين الكرش وشارع الورد والشرف الأعلى أمام مجمع المدارس وشارع بغداد جادة عاصم مقابل مدرسة شكيب أرسلان ونزلة سوق النحاسين.

وفي الميدان كورنيش الميدان دخلة مقسم الهاتف وبالتضامن نهاية شارع الجلاء ساحة مسبق الصنع وبشارع ابن بطوطة جانب أبنية النازحين في الميدان زاهرة.

وفي القدم بنهر عيشة خلف صالة الخضار والفواكه وجانب مدرسة مجاهد العامري وبالدحاديل مقابل جامع خديجة والخليدية ساحة وفي دمر الشرقية خلف المركز الصحي بدمر البلد وتحت المعصرة وفي كفرسوسة ساحة غندور وبجانب مدرسة ناصر كنعان وبتنظيم كفرسوسة مقابل حديقة التنظيم وفي القابون ساحة الغفران أمام مقسم الهاتف وجمالة أمام برج عبد الباقي وخلف جامع الإحسان وفي الحسينية بموقعين ضمن المشروع القديم ومشروع التوسع.

وكلف القرار قسم شرطة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة الألعاب غير المرخصة بالتعاون مع مديريات الصيانة ودوائر الخدمات وضرورة توفر شروط السلامة للألعاب ومنع الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار ونصف وتتسع لأكثر من عشرة أشخاص والألعاب ذات الدورة الكاملة.

وبحسب القرار تم تكليف مديرية دوائر الخدمات وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.