فطر ينتج الذهب في أستراليا!

جهينة نيوز

اكتشف العلماء الأستراليون فطريات مجهرية قادرة على امتصاص الذهب المذاب وترسيبه في شكل معدن نقي على سطحها.

واكتشف هذا علماء في الرابطة الحكومية المحلية للبحث العلمي والتطبيقي. وفقا للعالم مايك فيرولا وزملائه، ينمو فطر Fusarium Oxysporum في غرب القارة. بفصل جزيئات بيروكسيد الهيدروجين عالية التفاعل، فإنها تتسبب في أكسدة الذهب المذاب وتتحول إلى أيونات من المعدن النقي؛ بعد ذلك، تنتشر الجسيمات النانوية اللامعة على سطح الفطر. وفقا لمقالة على بوابة Nature Communications.

لماذا يحتاج الفطر إلى مثل هذه القدرة غير العادية، لم يعرف حتى الآن. ولكن ثبت بالفعل أن السلالات التي تشكل "الطلاء الذهبي" تنمو بشكل أسرع وأكبر من المعتاد. ربما يسهل الذهب امتصاص المواد الغذائية أو يسرع أي عمليات وراثية. ولا يستبعد أن تؤثر على تكوين رواسب الذهب وتوزيعها.