الحوثي يكشف سبب هجمات الطائرات المسيرة على السعودية!

جهينة نيوز

قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، إن "استئناف استهداف السعودية بطائرات مسيرة، يأتي ردا على ازدراء التحالف لمبادرات السلام".

ورفض الحوثي اتهامات سعودية بأن الهجمات شنت بناء على أوامر من إيران، وقال: "إننا مستقلون في قراراتنا وليست لدينا تبعية لأي جهة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأكد أن "الحركة وافقت في العام الماضي على وقف الهجمات، وأنها كانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات"، مضيفا: "إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة ما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة".

وذكر رئيس اللجنة الثورية أن "الحوثيين انسحبوا بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر متهما التحالف الذي تقوده السعودية بالإحجام عن القيام بإجراء مماثل".

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي أسقطت، أمس الأحد، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين كانت في اتجاهها لمطار الملك عبد الله بجازان، حسبما أفادت وكالة "واس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح اليوم الأحد، تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون، وكانت الطائرة تستهدف مطار الملك عبد الله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا.