بعد أزمتها مع "أندرويد".. هبوط جنوني غير متوقع في أسعار "هواوي"

جهينة نيوز

يبدو أن أزمة شركة "هواوي" الصينية مع الحكومة الأمريكية وشركة "غوغل" الأمريكية لن تتوقف سريعا، بل وصلت تداعياتها إلى أسعار هواتف "هواوي" الشهيرة والمنتشرة عبر العالم.

وكشف تقرير أعده موقع "فون وورلد" التقني المتخصص عن هبوط جنوني في أسعار هواتف "هواوي" في الأسواق العالمية، وخاصة المستعمل منهان مقارنة بأسعار الهواتف المماثلة لها في الشركات الأخرى المنافسة.

وكشف الموقع أن هاتف "هواوي بي 30 برو" بيع مستعملا بسعر لم يتجاوز الـ130 دولارا أمريكي، مقارنة ببيع هاتف مستعمل لمنافستها سامسونغ "غلاكسي إس 10" بأكثر من 650 دولارا أمريكيا.

وأشار الموقع إلى أن هواتف "هواوي" فقدت تقريبا في سوق الهواتف المستعملة نحو 90% من قيمتها السوقية، خاصة إذا ما نظر إلى السعر الذي بيع به هاتف "هواوي بي 30 برو"، الذي تصفه الشركة الصينية وتقارير تقنية عديدة بأنه "أقوى هاتف ذكي في العالم"، وبسعر يصل إلى 1150 دولارا أمريكيا.

وواجهت "هواوي" مؤخرا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية. ففي منتصف آب/أغسطس 2018، وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قانونا يحظر بموجبه على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات "هواوي"، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم "غوغل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وقالت الشركة الصينية: "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان غوغل بسحب ترخيص أندرويد".

وتابعت هواوي: "قدمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".

ومضت: "ستواصل هواوي توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".

واختتمت هواوي: "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".