شاب عراقي ينتحر بطريقة غريبة

جهينة نيوز

أقدم شاب عراقي في محافظة البصرة، جنوبي العراق، على الانتحار بطريقة غريبة نادرا ما تحدث.

وصرح مصدر بأن "شابا في محافظة البصرة أقدم على الانتحار بعد تفجير "رمانة" (قنبلة يدوية) بنفسه"، دون ذكر دوافعه على الانتحار".

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية عن زيادة ملحوظة بمعدلات الانتحار في عموم العراق منذ 2013، وأرجعت ذلك إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

ونشرت المفوضية إحصائية كشفت فيها عن أن "عدد المنتحرين خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 132 شخصا"، مبينة أن "محافظة كربلاء تصدرت القائمة بعشرين حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وجاء في الإحصائية أيضا أن "محافظة البصرة جاءت ثانيا بـ19 حالة، ثم كركوك بـ15 حالة".

المصدر: Rt