أبراج الاثنين مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢٧/ ٥: لطيف، لبق، بعد نظر، طموح، عاطفي، حب ذو غيرة، تعلق بجذور، اقتصاد وحرص واسراف، متهور وفوضوي وحيلة بالطفولة، الايام القادمة خصوصيو وتسليط ضوء على جوانب قد تكون مبهمة لدى نموذجك، ترى ان هناك دراسات وتحليل عمق، اشخاص يقفون لجانبك، اعادة النظر بعقارات اة التفكير بخصائص مشتركة مع اخرين، او صحتك تتحسن، او سلطة جديدة لك

الحمل: ملل ووساوس، يوميات تضغط على أحداثك، اترك الامور على سجيتها حتى يمر نهارك دون احراج او ارباك، يوم بطيء وخالي من الطاقة، الجأ إلى الراحة قدر الإمكان، قرارات غير. نظامية، لا تعطي الجرأة بإيجابياتك، تشعر بالسلبية حتى الوصول الى التبعية والانقباض، مما يحدث خلل بجهازك العصبي والكلى بسبب انزعاجك

الثور: شعبيتك بتصاعد، تجد حفاوة أينما ذهبت، تتكلم وتناقش وتستعمل هذا النهار بعقلك لتحليلك ومساندتك وخدمتك للاخرين، تبرع بالكتابة في ابحاث الالكترونيات، تنجح بالأعمال الفنية والتكنولوجيا، ثقتك بنفسك هي الوثيقة على عملك في المجال الاجتماعي، امنياتك تتحقق اليوم

الجوزاء: من الصباح تهوا الالعاب التقنية، علاقاتك تتميز بمظهر محبب وطفولي، تهوا الصغار، انشغالاتك بالعمل والعائلة والسفر، غنى وايجاد نجاح ضمن المسؤولين والغرباء، حافظ على مكانتك

السرطان: القمر بالحوت، الامور فيها حماسة، قادر على تعزيز الاجواء، وخاصة اذا كان يتعاطى مع افكار مهمة، قد يسافر ويغير مكانه، نهار فيه وعود كثيرة، يفرح لمصلحة او عودة عن خطأ، يتقبل اي مشكلة، معاملات يمشي فيها

الاسد: تقوم بخطوات فردية وتكون مفيدة لك، تحل محل احداث مثيرة، ملفات خاصة لا تنجرف وراء الافكار السلبية، وظف مهارتك بصورة ذكية، نهار يحمل أجندة خفية، حاول ان تغلق الماضي ولا تدخل في المجهول، فواتير واستحقاقات وورقة معاملة، مشغول بالمال او الحساسية

العذراء: القمر ببيت شراكتك، انتبه لاستقرارك، غض الطرف عن أخطاء الحبيب، لا تنتقد واجل المواجهة او ألغها، لا تنغص حياتك، تطويع لمحيطك بقدراتك الفكرية والمادية من اجل حياة افضل لذلك تنجح بعلاقاتك عمليا واجتماعيا، الخصم اقوى منك

الميزان: عمل متراكم ومضغوط، لا تضيع وقتك بالأعمال السطحية، ابق منتجا ولا ترتكب أخطاء حتى لا تدفع ثمن، مشحون مع مسؤولية كبيرة يحملها لك نهارك بعد الخطأ، الخطأ ممنوع لا تتذمر، خفف من تنقلاتك وزياراتك، اعتمد السكوت، نهلر للخدمات والحياة الاجتماعية والخيرية، تحب البحبوحة والنفوذ لكن لا تستطيع ايصال افكارك، امر بتعلق بالعمل في اكثر من مكان، تعاني من النهم في الطعم كن حذرا على غذائك

العقرب: تأثير الطاقة الإيجابية عليك كبير، يطلب منك الفلك أن تكون متكتما وصابرا، لا تهمل سلامتك في كثير من الأحيان، تخوض مخاطر تهورية، تعاني من اضطرابات على صعيد سهرة او لقاء، صوتك مسموع، قوة وشمولية ونفوذ لابعد الحدود لان الحظ لك

القوس: أجواء مغيبة، مسألة عائلية، يوم مهم ومتطلب لديك عهد لا تنقضه، كن على ما انت بالتأكيد، اطمئنان مع العائلة، اتكل على حدسك حتى يساعدك ولكن هذا لا يمنع أن تتفاهم وتبتعد عن التشاؤم والانفعال، تعقد صفقة مع اشخاص مقربين، لا تسمح لاحد ان يزعجك، لا تبالغ بالسعي لاقتناص الفرص، تخطي لدرجة الايذاء احيانا

الجدي: سريع بأحداثك، تغيير بالخطط، امور مهنية، أفكار جيدة، اتصالات والحظ لجانبك، تقوم برحلة او سفرة قصيرة تكتشف أشياء مخفية، بإمكانك القيام بالزيارات او استقبال احد من محيطك، تعطي رأيك، تصليحات لاجهزة اتصال، ربح في مجال الاتصالات لا تقاسم أحدا لانك ستربح

الدلو: الاجواء فيها عمليات تحضير ومال وتوسيع آفاق وتقوم بعملية شراء او تحصل على مكسب مالي، انتبه للتفاصيل، واترك الامور تتفاعل بهدوء حتى تحصل على مساعدة، وعود وهدايا او مبلغ من دين سابق، حدسك صادق يساعدك على تخطي المصاعب اذا اعترضتك اليوم، امور مالية، لا تتصرف بعناد مفرط مع الاخرين

الحوت: بما ان القمر ببرجك، تتنفس الصعداء ويقف الأصدقاء لجانبك، تنطلق وتعيش وتدخل لمرحلة جديدة، مستعدة لانطلاقة فيها تغييرات وتهتم بمظهرك وتطل على أمل جديد، تحمي استقرارك العاطفي، شيء جميل في الطرف الاخر يجذبك له