جامعة دمشق تحدد مواعيد مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية لتعيين المعيدين

جهينة نيوز

حددت جامعة دمشق اليوم مواعيد إجراء مقابلة فحص الأهلية واللياقة الصحية للطلاب الخريجين الأوائل في امتحانات الجامعات للعام الدراسي 2017-2018 والمعتمدة اختصاصاتهم بقرار من مجلس التعليم العالي تمهيدا لتعيينهم بوظيفة معيد.

وبينت الجامعة في إعلانها الذي تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن المقابلات ستجرى في مبنى مدرج الجامعة اعتبارا من يوم الثلاثاء 2-7-2019 الساعة الحادية عشرة صباحا لكليات الآداب والتربية والشريعة ويوم الأربعاء 3-7-2019 الساعة العاشرة صباحا لكليات الإعلام والحقوق والزراعة والهندسة الميكانيكية والكهربائية والمدنية والمعلوماتية ويوم الخميس 4-7-2019 الساعة العاشرة صباحا لكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلوم والسياحة والعلوم السياسية والاقتصاد.

ووفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (25) لعام 2015 يجوز تعيين “الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم” معيدين في الكلية التي تخرجوا منها دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت فيهم الشروط الناظمة.