ممول اوكراني يتقدم بطلب غريب من الرئيس الجديد

جهينة نيوز

دعا الممول الأوكراني إيغور كولومويسكي الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي للتخلف عن سداد الديون الخارجية وإعلان الإفلاس الافتراضي للبلاد.

وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نصيحة رجل الأعمال كولومويسكي للرئيس الأوكراني في مقال نشرته اليوم تحت عنوان "القلة الأوكرانية تدعو فلاديمير زيلينسكي إلى التخلف عن سداد الديون" الأجنبية.

وفقا لكولومويسكي، يمكن لكييف أن تحذو حذو اليونان أو الأرجنتين، اللتين أعلنتا أيضا التخلف عن سداد الديون الخارجية.

وقال في تبريره هذه النصيحة الغريبة إنه في حال عدم الامتثال للالتزامات الخارجية، فإن الجانب الأوكراني ليس لديه ما يخشاه أو يخسره، حيث قامت كل من أثينا وبوينس آيرس بإعادة هيكلة الديون وهما "على ما يرام".

ويعتقد رجل الأعمال أن فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية أظهر أن الأوكرانيين يريدون استراحة من الإصلاحات التي تم تنفيذها وفقا لشروط برنامج صندوق النقد الدولي القاسية التي فرضت على كييف مقابل تقديم المساعدة المالية لها.

وقال كولومويسكي الذي يعتقد على نحو واسع أنه كان الممول الرئيسي للحملة الانتخابية للرئيس الأوكراني الجديد، وأضاف: "إذا ظل زيلنسكي يطيع الغرب ولم يحدد موعدا للاجتماع لطرح شروطه، سوف ينتهي به الأمر على غرار ما انتهى إليه الرئيس السابق لأوكرانيا، بترو بوروشينكو وستكون لديه نفس النسبة المئوية من الشعبية، 5 إلى 10 أو 15 في المئة بدلا من 73 حاليا".

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن مثل هذه التعليقات التي أوردها كولومويسكي سوف تسبب القلق بين رعاة كييف الغربيين.

وفي الوقت نفسه ذكرت الصحيفة أن زيلينسكي وعد بأن تواصل أوكرانيا الالتزام بالشروط التي قبلت بها عند منحها مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وتتعاون كييف مع الصندوق في برنامج احتياطي يبلغ حوالي 3.9 مليار دولار تمت الموافقة عليه في ديسمبر الماضي.

وفي السنوات السابقة تم تنفيذ العديد من البرامج ووفقا لخطة سداد الدين العام، سيتوجب على أوكرانيا في 2019 سداد ما مجموعه أكثر من 173 مليار دولار.