أول اتصال بين رئيسي وزراء الهند وباكستان منذ المواجهة الجوية بينهما

الأحد, 26 أيار 2019 الساعة 21:31 | سياسة, عالمي

أول اتصال بين رئيسي وزراء الهند وباكستان منذ المواجهة الجوية بينهما

 

جهينة نيوز

أجرى رئيسا وزراء الهند وباكستان اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، وفق ما أفاد مكتباهما، في أول محادثة بينهما بعد وقوع أسوأ مواجهة بين البلدين منذ سنوات في فبراير.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الهندي ناريندرا مودي على فوزه مؤخرا بالانتخابات، بحسب ما أفاد البلدان النوويان في بيانين منفصلين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن خان "أعرب عن رغبته بأن يعمل البلدان معا لمصلحة شعبيهما"، مضيفة أنه "في تأكيده على رؤيته للسلام والتقدم والازدهار في جنوب آسيا، قال رئيس الوزراء (خان) إنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء مودي لتحقيق هذه الأهداف".

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الهندية أن مودي "شدد على أن خلق الثقة في بيئة خالية من العنف والإرهاب هو أمر ضروري لتعزيز التعاون من أجل سلام وتقدم وازدهار منطقتنا".

ورجحت وكالة الأنباء "فرانس برس" أن آخر مرة تحدث فيها مودي وخان، حين هنأ رئيس الوزراء الهندي نظيره الباكستاني على فوزه في انتخابات يوليو 2018.

وحقق مودي وحزبه القومي "بهاراتيا جاناتا" فوزا كاسحا في الانتخابات الأسبوع الماضي.

 

 


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