بعد استهداف الباتريوت في نجران .. الجيش اليمني يستهدف مرابض طائرات في جيزان

جهينة نيوز

استهدف سلاح الجو المسير التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان السعودي والتي تستخدم لشن غارات على المواطنين اليمنيين الأبرياء.

وأوضح مصدر عسكري يمني لـ لمسيرة نت أن عملية الاستهداف نفذت بطائرة قاصف كي2 بعد رصد استخباراتي دقيق مشيرا إلى أنه تمت اصابة الهدف بدقة عالية.

وكان سلاح الجو اليمني استهدف خلال الأيام الماضية بثلاث عمليات مطار نجران جنوب السعودية مستهدفا منظومة الباتريوت للدفاع الجوي وموقعا خسائر كبيرة.

وشن سلاح الجو المسير في الرابع عشر من الشهر الجاري عمليات عسكرية نوعية طالت منشات حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء الشعب اليمني.