ايران: لا توجد مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا

جهينة نيوز

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي انه “ليست هنالك اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع الادارة الاميركية”.

ونفى موسوي الاحد “بقوة ما نقل عن مسؤول كويتي عن بدء مفاوضات بين ايران واميركا”، وقال “لا توجد اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة بين ايران واميركا”.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، قال في تصريح للصحفيين أدلى به على هامش مشاركته في مائدة رمضانية أقامتها وزارة الخارجية الكويتية، أول أمس الجمعة “يبدو أن المفاوضات بين الطرفين (إيران وأميركا) قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات”، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى طهران مؤخرا.

فارس