ضبط نفق ضخم يحوي معتقل في قلعة المضيق

جهينة نيوز

ضبطت وحدات من الجيش العربي السوري نفقا للمجموعات الإرهابية بعمق 20 مترا خلال تمشيط بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي.

وخلال تمشيط بلدة قلعة المضيق بالريف الشمالي من مخلفات الإرهابيين ضبطت وحدات من الجيش نفقا بعمق 20 متراً وطول 50 مترا مشيراً إلى أنه تم ضبط داخل النفق المحفور في أحد الجبال غرف خاصة للتعذيب وأخرى تستخدم كمقرات لمتزعمي الإرهابيين ومستودعات أسلحة وذخائر إضافة لعدة زنازين منفردة ومدفع “جهنم” محلي الصنع..

وعثرت وحدات من الجيش أمس في قرية الكركات فى منطقة قلعة المضيق التي حررها الجيش من الإرهاب على مدافع هاون وصواريخ غراد وقذائف مدفعية وكميات كبيرة من الذخيرة وحشوات القذائف من مخلفات الإرهابيين المندحرين من القرية خلال عمليات الجيش على تجمعاتهم في المنطقة