شاهد.. الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الياباني في مصارعة السومو!

جهينة نيوز

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نهائي بطولة السومو الشهيرة في طوكيو، حيث منح الرئيس الأمريكي "كأس ترامب" لبطل السومو الفائز.

ولم يكن الرئيس الأمريكي أول شخصية أجنبية رفيعة تقدم الجائزة لبطل السومو، فقد سبقه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، الذي عرف بأنه مشجع كبير للسومو، وقدم كأس رئيس جمهورية فرنسا للمصارع الفائز عام 2000، واستمر في تقديم جائزة البطولة سنويا حتى ترك منصبه في 2007.

وتحظى السومو بشعبية كبيرة في بلاد "منبع الشمس وأصلها"، حيث يعتبرها اليابانيون تقليدا وتراثا يجب الحفاظ عليه، لا مجرد رياضة عادية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل مع عقيلته ميلانيا إلى طوكيو أمس السبت في زيارة رسمية ستستمر 4 أيام، يبحث خلالها الملفات الاقتصادية والوضع في شبه الجزيرة الكورية، ويلتقي الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو.

المصدر:RT