جنوب إفريقيا تحقق رقماً عالمياً بأكبر إفطار جماعي في السرير

جهينة نيوز

في نشاط هو الأول من نوعه في البلاد، حقق فرع شركة كوكا كولا في جنوب إفريقيا رقماً قياسياً عالمياً بأكبر إفطار جماعي في السرير في العالم.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت برواج كبير بين المتابعين، مجموعة كبيرة من الأشخاص وهم يتناولون وجبة الإفطار في أسرّتهم.

وكانت شركة كوكا كولا، قد قامت بجمع 574 متطوعاً في مدينة جوهانسبرغ، وطلبت منهم الجلوس على الأسرّة لتناول طعام الإفطار الذي تألف من نوعين مختلفين من الطعام وكوب من العصير، في حضور لجنة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بعد الانتهاء من الوجبة، دخل المشاركون في الفعالية موسوعة غينيس محطمين بذلك الرقم القياسي السابق الذي شارك فيه 418 شخصاً.

يذكر بأن الشركة قامت بالتبرع بالأسرّة المستخدمة في الفعالية في وقت لاحق للعديد من الجمعيات الخيرية في جنوب إفريقيا، وفق ما نقل موقع "يو بي آي" الإلكتروني.