سوء التغذية قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

جهينة نيوز

أظهر بحث جديد نشرته مجلة "جي إن سي آي لأبحاث السرطان" بأن النظام الغذائي الفقير قد يكون أحد أهم الأسباب التي تؤدي للإصابة بالسرطان.

وقد تم ربط أكثر من 80000 حالة سرطانية تم تشخيصها في عام 2015 لأسباب مرتبطة بالنظام الغذائي، وهذا يمثل 5.2 بالمئة من جميع أنواع السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الدراسة فإن 4 إلى 6 بالمئة من أنواع السرطانات ترتبط بشكل أو بآخر بتناول الكحول، و7 بالمئة ترتبط بزيادة الوزن أو السمنة، و2 بالمئة تتعلق بأسلوب الحياة غير المستقر.

ويقول الباحثون، إن سرطان القولون والمستقيم تشكل قرابة 38 بالمئة من جميع أنواع السرطان المرتبطة بالنظام الغذائي، بينما شكلت سرطانات الفم والبلعوم والحنجرة 30 بالمئة من جميع حالات السرطان.

ووفقاً للبحث فإن عدم تناول ما يكفي من الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، والخضروات والفواكه، وتناول كميات كبيرة من اللحوم الجاهزة والحمراء، والمشروبات المحلاة بالسكر، ترتبط بأكبر نسبة من حالات السرطان.

وقال فاتيغ فانغ تشانغ، الباحث في جامعة تافتس في بيان صحفي، إن النتائج التي توصل الباحثون إليها، تؤكد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني