ملايين اليوروهات تفقدها فنانة عالميةعلى متن طائرة

الأحد, 26 أيار 2019 الساعة 13:30 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

ملايين اليوروهات تفقدها فنانة عالميةعلى متن طائرة

جهينة نيوز

نسيت امرأة كانت تحمل مجوهرات تصل قيمتها إلى 3,5 ملايين يورو في حقيبتها بالطائرة كان قد أعارها مصممو حلي للمغنية ريتا اورا خلال مشاركتها في مهرجان "كان"

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن المجوهرات استعيدت في لندن من حيث انطلقت في الأساس.

ففي 16 أيار، أدركت امرأة مكلفة نقل المجوهرات إلى المغنية ريتا اورا عند خروجها من مطار نيس في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر في الشرطة بلهجة مازحة "إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة". وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار لوتون في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار هيثرو.

كما أكد المصدر أن كل مصممي المجوهرات استعادوا الحلي العائدة إليهم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا