ملايين اليوروهات تفقدها فنانة عالميةعلى متن طائرة

جهينة نيوز

نسيت امرأة كانت تحمل مجوهرات تصل قيمتها إلى 3,5 ملايين يورو في حقيبتها بالطائرة كان قد أعارها مصممو حلي للمغنية ريتا اورا خلال مشاركتها في مهرجان "كان"

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن المجوهرات استعيدت في لندن من حيث انطلقت في الأساس.

ففي 16 أيار، أدركت امرأة مكلفة نقل المجوهرات إلى المغنية ريتا اورا عند خروجها من مطار نيس في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر في الشرطة بلهجة مازحة "إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة". وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار لوتون في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار هيثرو.

كما أكد المصدر أن كل مصممي المجوهرات استعادوا الحلي العائدة إليهم.