بسمة وهبة ترد على إيقاف "شيخ الحارة" بفيديو من الحرم المكي!

جهينة نيوز

بعد تقديم استقالتها من فضائية "القاهرة والناس" أمس السبت فاجأت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة متابعيها، في اليوم التالي، بتواجدها في الأراضي السعودية.

وشاركت "وهبة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، فيديو لها من داخل الحرم المكي، وأشارت لكل متابعيها بأنها أدت مناسك العمرة.

وقالت إنها أدت عمرة سلسة، على الرغم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يكثر الازحام بالحرم المكي خلال تلك الفترة من العام.

وكانت تقارير محلية ذكرت أمس السبت، أن بسمة وهبة، قدمت استقالتها من فضائية "القاهرة والناس" المصرية، بعد إذاعة أحدث حلقات برنامجها "شيخ الحارة" مع الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب.

واستقالت بسمة وهبة من القناة، بعد نشوب خلاف كبيرة بينها وبين إدارة القناة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وبدأت الأزمة بعد عرض حلقة أمس السبت، من البرنامج، إذ كانت "وهبة" أعلنت لإدارة القناة رفضها أن تبث، بسبب تطرق ياسمين الخطيب إلى أسماء العديد من الشخصيات العامة، ولكن فوجئت مقدمة البرنامج بسمة وهبة ببث الحلقة، لكنها توصلت مع إدارة القناة إلى وقف بثها في الإعادة على "القاهرة والناس 2"، إضافة إلى رفع الفيديوهات الخاصة بها من موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن المخرج السينمائي خالد يوسف أعلن تحريك دعوى قضائية يختصم فيها فضائية "القاهرة والناس" وبرنامج "شيخ الحارة" ومقدمته بسمة وهبة وضيفته الأخيرة ياسمين الخطيب، بدعوى "الخوض في سيرته وعرضه والتشهير المتعمد".

وفي ذات السياق، أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف بسمة وهبة، بناءا على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو/أيار الجاري، التى استضافت فيها الممثل المصري، ماجد المصري والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، بحسب تقارير محلية.