مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بالمكسيك

جهينة نيوز

قالت البحرية المكسيكية، يوم امس السبت، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات تحطمت في وسط المكسيك يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل طاقمها المؤلف من خمسة جنود من البحرية فضلا عن مفتش من الهيئة الوطنية للغابات.

وأضافت أن الطائرة وهي من طراز إم.آي-17، سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك. وفقا لـ "رويترز".

ولم تتضح بعد أسباب التحطم. وذكر بيان للبحرية أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة يوم السبت بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم.