"إل جي" سخرت من "هواوي" فانقلب السحر على الساحر

جهينة نيوز

بعد وقف الشركات الأمريكية تعاونها مع "هواوي" تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاولت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية الاستفادة من الموقف لإظهار مدى شراكتها القوية مع "غوغل".

ونشرت "إل جي" تغريدة على صفحتها في "تويتر" أشادت فيها بعلاقتها مع "غوغل"، وكتبت: "تربط "إل جي" و"غوغل" علاقة قوية منذ لسنوات".

وأرفقت الشركة الكورية التغريدة بلقطة لمحادثة مع غوغل تطرح فيها سؤالا عن أفضل صديق له، فرد عليها: "أريد أن أكون معك صريحا للغاية، أنا أعتقد أننا نتفق معكم بشكل غير سيئ".

ويبدو، أن رد فعل المستخدمين على هذه التغريدة كان عكس ما توقعته الشركة، ما دفعها إلى إزالتها.

وانتقد مغردون "إل جي" في ما يخص سياسة التحديث الخاصة بها المتعلقة بأندرويد، وكتب أحد المعلقين: "العلاقة جيدة جدا بينكم وبين غوغل، لدرجة أن هواتفكم لا تتلقى تحديثات البرامج عمليا منهم".

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" على قائمة الشركات التي لا يمنع على الجهات الأمريكية التجارة معها، إلا بموجب تراخيص خاصة تصدرها واشنطن.

وقررت "غوغل" منع الشركة الصينية العملاقة من بعض التحديثات لنظام "أندرويد" الذي تعمل به أجهزة "هواوي".

المصدر: 3dnews.ru