أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

مولود ٢٦/ ٥: شجاع وحيوي يحب الزعامة ويحب الراحة، عنده قوة تحمل يفضل العمل على التخطيط النظري، يؤثر بالاخرين، يقظ صادق، يحب الجمال والسيطرة والمروءة، احلامه تنقلب لواقعية، حنون، للبعض ولادة اطفال، يضيف خبرة هامة لخبراته، تنقلات واجواء ملائمة لبحث مشاريع يطمح لها، عروض مع مؤسسات واهتمام باولاد، ترمم بعض العقارات، سنة مميزة للتفوق والدراسة

الحمل: انت مدعو لاستنفار حسك الفطري حتى تقاوم اشباح القلق، انتبه لا تاخذ قرار متسرع احتمال تندم بعده، لان تخمينك آني ووقتي، ربما تحتاج لسند قوي، احتمال حيرة جراء عدم القدرة على الالتزام بالاوقات، لا تستسلم للاحباط، غدا تفتح صفحة جديدة، خفف عصبية، نهارك بطيء

الثور: حضورك مرغوب ودعوات عديدة بعضها غير منتظر، تزداد رغبتك بالكشف عن وجوه جديدة تعطي البعض منها اهمية اكثر من الاصدقاء، تطمئن الاصدقاء على محبتك، تقوم بالاتصال من وقت لاخر حتى تسمع نصائح وتحقق امنية من خلال الاصدقاء، نهار جيد

الجوزاء: ينصب اهتمامك على تعزيز مكانتك الشخصية وخاصة امام المعنيبن عنك، كن حذر في الاشخاص الحاقدين عليك، حاول ان تتقبل نصيحة على صعيد محيطك حتى تفتح ابوابك، تفتح ابواب جديدة وتغلق ابواب، تعامل مع غرباء كن ديبلوماسي مع الأصدقاء والمسؤولين

السرطان: نشاط وحركة واخبار جيدة، تدافع عن افكارك وتحاول اثبات وجهة نظرك بامور تتعلق بحياة اجتماعية او عمل، تزداد رغبتك بان تقوم باسفار واتصالات بعيدة حتى تقوم باتفاق واطلاق مجالات الحركة، مقابلة ناجحة وتسجل وقفة جديدة على صعيد قانون او اوراق ومعاملات

الأسد: لليوم الثاني قراراتك ناجحة وحكيمة وتنظر بطريقة مختلفة للامور، تحصل على بعض المدخول من أجل وتساعد أحد معارفك، احتمال تغييرات جذرية واحتمال تضطر لسداد ديون، انتبه لصحتك ولا تعصب، مشغول بفاتورة او مرافقة مريض

العذراء: تجد نفسك امام بعض المعاكسات التي تدفعك ان تكون هجومي وعصبي، راجع نفسك وحاول ان تنشئ حوار وتزيل الخلافات المعينةحتى لا تبقى نار تحت رماد تهدد حياتك بالظهور من جديد، عزز علاقتك مع شريك عاطفي او عملي، حاول ان تأخذ او تعطي

الميزان: ازدحام بجدول أعمالك، يوم واعد على صعيد مهني تضطر لان تقوم به يصعب تاجيله، خاضع لتوقيت صارم وهذا الشيء يدفعك للتوتر ويضيق صدرك، اطلب مساعدة وباشر بنظام غذائي، كن منتبه وخذ قسطا من الراحة

العقرب: نهار محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، يكفي ان تفكر باشياء وترغب بها لتجد الابواب مفتوحة على صعيد اجتماعي او مالي او تتذوق طعم السعادة، تلمس اهتمام من لقاءات مسلية وعلاقات مميزة مع الاحبة، او خبر يخص اولاد او تغيير مكان اقامتك

القوس: امور تتعلق بتعب بمشاكل عقارية، اكتشاف حقائق مخفية مما يزيد ميلك للانتقاد، انتبه من مواجهة مع العائلة او على صعيد العمل، بل ابحث عن الراحة، ابتعد كل ما هو غير مفيد، تتحرر من قيود

الجدي: جيد لتوظيف طاقتك بشكل ايجابي ويعود عليك بمردود يضاهي جهدك، مدعو للتمسك بزمام الامور والتطورات والتنقلات، انتبه لا تلتزم باي شيء لم تعمل عليه دراسة جيدة، عزز موقعك خطوة بخطوة، تصل لاهدافك بالتواصل مع الاخرين، نهار يحمل اخبار مفيدة سفر وتنقلات

الدلو: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتطور محالك المالي، تشعر بحالة من الارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات، فواتير مستحقة تنهال عليك

الحوت: القمر ببرجك يحمل لك تقدير واهتمام، عزز اتصالك بالاخرين وصحح بعض اخطاءك وتبدد اي سوء تفاهم، يوم نشيط واكثر حيوية، اعمالك عالقة، تكون متألقا بين الناس، لا تضخم الامور، انتبه على مالك من السرعة والتسرع، القوة والطاقة والنشاط لك