فرنسا.. محتجو السترات الصفراء يواصلون التظاهر

جهينة نيوز:

واصل محتجو حركة السترات الصفراء اليوم التظاهر في فرنسا للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي رفضاً للسياسات الاجتماعية والاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و خرجوا بحشود ضخمة رغم عدم إعتراف الاعلام الفرنسي.

وذكرت وكالة فرانس برس المقربة من النظام الفرنسي أن مدينة أميان شمال فرنسا مسقط راس ماكرون شهدت تظاهرة لأكثر من ألف شخص صمموا على الذهاب لمقابلة الرئيس الفرنسي في منزله قبل أن تقمعهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي تولوز جنوب غرب البلاد تظاهر نحو الآلاف وقال أحد المتظاهرين: “لدينا رئيس أصم.. بالتالي نحن واعون بأن تظاهراتنا لن تغير شيئا على الفور لكنها تبقي في أذهان الناس على الأمد البعيد أننا مستمرون”.

وفي العاصمة باريس نظمت تظاهرتان تخللهما قمع المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت أحد المتظاهرات وتدعى كامي: “لا أنوي التوقف عن التظاهر أنا أدافع عن لقمة عيشي وعيش أطفالي.. نفد صبرنا”.

يذكر أن سياسات ماكرون الداخلية والخارجية تلقى مزيدا من الرفض والمعارضة على الصعيدين السياسي والشعبي حيث تتواصل احتجاجات حركة السترات الصفراء المطالبة باستقالته على خلفية سياساته الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير وتزايد معدل البطالة بين الفرنسيين منذ تشرين الثاني الماضي.