الولايات المتحدة تعيد مقاتلة شبه منسية إلى الحياة كبديل للشبح

السبت, 25 أيار 2019 الساعة 20:56 | سياسة, عالمي

الولايات المتحدة تعيد مقاتلة شبه منسية إلى الحياة كبديل للشبح

جهينة نيوز:

يعتبر الأمريكيون طائرة "إف-22" مقاتلة لا تُقهر, إلا أن استخدامها وصيانتها يتطلب نفقات كبيرة جدا حتى أن الولايات المتحدة رفضت الاستمرار في تصنيع طائرات "إف-22" الشبح، وقررت التركيز على إنتاج مقاتلات "إف-35 الشبح المزودة بإلكترونيات الطيران المتطورة.

لكن بعض مسؤولي البنتاغون لا يجدون طائرة "إف-35" التي لا ترقى سرعتها إلى مستوى مقاتلة الجيل الخامس، بديلا كفئا لـ"إف-22"، وينظرون إلى طائرة YF-23 شبه المنسية بأنها بديل ممكن لـ"إف-22".

وكانت القوات الجوية الأمريكية قد شددت قبل ثلاثة أعوام على ضرورة إيجاد البديل عن طائرة "إف-22" بعد عام 2030، وبدأ البنتاغون يبحث عن البديل من دون أن ينظر إلى "إف-35" بأنها مرشحة لأن تحل محل "إف-22".

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن القوات الجوية الأمريكية تحتاج إلى مقاتلة جديدة لتحقيق السيطرة الجوية، مرجحة أن تُصنع الطائرة الجديدة على أساس طائرتي "F-22 و"YF-23".


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