روسيا ترسل فريقا من العسكريين إلى الكونغو

السبت, 25 أيار 2019 الساعة 19:41 | سياسة, عالمي

روسيا ترسل فريقا من العسكريين إلى الكونغو

جهينة نيوز:

أعلنت موسكو عن إرسال فريق من العسكريين الروس إلى الكونغو، بموجب اتفاق بين روسيا والبلد المذكور تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو-نغيسو إلى موسكو مؤخرا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاتفاق الذي أبرم الخميس الماضي في أعقاب لقاء القمة في موسكو، يقضي بإرسال مستشارين عسكريين روس إلى الكونغو للإشراف على صيانة المعدات العسكرية التي صدّرتها موسكو لهذا البلد في العقود الماضية، والوقوف على حالتها الفنية.

وأشار بيسكوف إلى أن الكثيرا من هذه الأسلحة لا تزال صالحة للاستخدام في حال صيانتها على النحو المطلوب.

RT


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