طلبة جزائريون يتمكنون من صنع صاروخ تجريبي قادر على حمل قمر صناعي مصغر

جهينة نيوز:

تمكن طلبة جزائريون من جامعة جيلالي اليابس بولاية سيدي بلعباس غرب البلاد من تصميم وصناعة صاروخ تجريبي قادر على حمل قمر صناعي مصغر يستجيب للمعايير العالمية.

وقال الأستاذ قدور قاسم مسؤول فرع علم الطيران بالجامعة وأحد مشرفي المشروع إن “هؤلاء الطلبة الذين يدرسون ضمن تخصصات تقنية وعلمية مختلفة تبنوا هذا المشروع منذ نحو سنتين ورفعوا التحدي من أجل تجسيد فكرته خطوة بخطوة ليصل المشروع الآن لمراحل متقدمة من الإنجاز” موضحا أن المشروع يتطلب في الوقت الحالي الموافقة على تخصيص موقع مؤمن له من أجل إطلاق الصاروخ وتجريبه.

بدورهم عبر الطلبة القائمون على المشروع عن أملهم في أن يحظى مشروعهم بالمساعدة من طرف الدولة مشيرين إلى أن هذا المشروع كان في بادئ الأمر صعبا ولكن مع مرور الوقت أصبحنا نتحكم في التقنيات واستطعنا اكتساب الخبرة في هذا المجال.