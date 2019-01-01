صاروخ جديد يستهدف تجمعا للجيش السعودي.. وأنصار الله تؤكد سقوط قتلى!

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، إطلاق صاروخ من نوع "زلزال 1" على تجمع للجيش السعودي في السديس بنجران جنوب غربي المملكة.

ونقلت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة عن مصدر عسكري، القول إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف قتلى وجرحى في الموقع المستهدف.

كما ذكرت القناة أن "مجاهدي الجيش واللجان الشعبية سيطروا في وقت سابق، على أحد مواقع مرتزقة العدوان في الطلعة بعملية هجومية وكبدوهم خسائر في الأرواح واغتنموا أسلحة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة أنصار الله عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.