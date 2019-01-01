انتهاء عمليات حلج 2324 طنا من الأقطان المحبوبة في محلج سلمية

جهينة نيوز

أنهى محلج سلمية اليوم عمليات حلج الأقطان المحبوبة للموسم الحالي والتي بدأت أواخر شهر تشرين الثاني الماضي.

وأوضح مدير المحلج المهندس باسل الحموي لمراسل سانا أن الكمية النهائية المستلمة لهذا الموسم والتي تم حلجها بالكامل بلغت 2324 طنا مبينا أن عمليات الحلج أفرزت 1218 طنا من البذور الصناعية و795 طنا من بالات القطن المحلوج والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية.

ولفت إلى أنه تم توريد 2893 بالة قطن محلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات كما تم شحن 1031 طنا من البذور الصناعية إلى شركة الزيوت العامة في حلب مشيرا إلى أنه سيتم شحن جميع نواتج الحلج إلى الشركات المعنية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن محلج سلمية استلم محصول القطن هذا الموسم من فلاحي محافظتي الرقة والحسكة.