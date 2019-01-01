"فريق واحد… قلب واحد".. مبادرة لتفعيل الأسواق الأثرية في حمص القديمة

جهينة نيوز

طرح مجلس مدينة حمص مبادرة تحت عنوان “فريق واحد …قلب واحد” تهدف إلى تفعيل الأسواق التجارية في حمص القديمة بالتعاون مع عدد من الفعاليات التجارية والأهلية.

وأشار المهندس قريش سحلول رئيس لجنة تفعيل الأسواق الأثرية بمجلس المدينة إلى أن المجلس بدأ تأهيل الأرصفة وتزفيت الطرقات في السوق والتواصل مع المؤسسات المعنية لتقديم خدماتها بالسرعة الممكنة مبينا أن اللجنة في حالة تواصل دائم مع التجار لرصد حاجة الأسواق وتجاوز الصعوبات التي تواجه عمليات إعادة التأهيل.

وأضاف سحلول في تصريح لسانا إن التركيز يتم حاليا على عودة محلات سوق الناعورة باعتبارها صلة وصل بين سوق النوري الكبير الذي تم تفعيله مع بداية شهر رمضان وبين سوق الدبلان مرورا بشارع أبو العلاء المعري وسينما حمص موضحا أن سوق الناعورة يعتبر قلب الأسواق ومركزها الرئيسي كونه يضم غرفتي الصناعة والتجارة وعدة فروع للمصارف والمهن المعروفة مشيرا إلى أن عددا من التجار عادوا إلى محلاتهم في السوق في خطوة ستنعكس بشكل إيجابي على عودة الحركة التجارية وستمهد الطريق لعودة باقي التجار.

ولفت سحلول إلى أنه من المتوقع عودة أكثر من 50 بالمئة من تجار سوق الناعورة لمحالهم في غضون 4 أشهر ما سيعطي دفعا ونشاطا لشوارع أبو العلاء المعري وأبو العوف وباب هود حيث تقوم ورشات مديرية الأشغال بالمجلس بإصلاح الأرصفة ووضع أطاريف لشوارع السوق بشكل متتال وسيتم تركيب القمصان الاسفلتية بالإضافة إلى استمرار المجلس بترحيل الأنقاض الناتجة عن إعادة التأهيل.

يشار إلى أنه تم في العشرين من نيسان الماضي عودة الكهرباء إلى الأسواق الأثرية في المدينة.