الجيش الأمريكي ينشر سرب مقاتلات "إف-35" في إيطاليا

جهينة نيوز

نشر الجيش الأمريكي سرب طائرات مقاتلة من طراز "F-35A" في قاعدة عسكرية تابعة له بإيطاليا.

وجاء في بيان لقاعدة "هيل إير فورس بيز" في ولاية يوتا، أن المقاتلات نشرت بالفعل في قاعدة أفيانو العسكرية الأمريكية في إيطاليا، الجمعة.

وأضاف أن الطائرات ستشارك في تدريبات مع طائرات أخرى في أوروبا خلال عملية النشر المتوقع أن تستمر عدة أسابيع.

وذكر البيان أن الانتشار يأتي ضمن عملية تتحرك فيها قوات أمريكية في دول أوروبية بالتنسيق معها "لردع الأعداء وطمأنة الحلفاء بالتزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي".

وجاء في البيان أن عملية النشر هي الثانية لمقاتلات "F-35A" في أوروبا، وأن الأولى تمت عام 2017 عندما تم نشر سرب مقاتلات في قاعدة ببريطانيا.

وتأتي التحركات العسكرية الأمريكية في أوروبا وسط تباين في المواقف بشأن الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة العجوز.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا في مناسبات مختلفة إلى تأسيس جيش أوروبي حقيقي، للدفاع عن القارة ومصالحها والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.