الجيش يرد على اعتداءات الارهابيين ويدمر منصات إطلاق صواريخ لهم بريفي حماة وإدلب

جهينة نيوز

ردت وحدات الجيش على اعتداءات وخروقات التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي من خلال تنفيذ عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط.

واسفرت العمليات عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.

واعتدت التنظيمات الإرهابية اليوم بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين بمدينة السقيلبية وبلدة عين الكروم بريف حماة الشمالي ما تسببت بحدوث دمار في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.