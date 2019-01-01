جنرال إيراني: سنغرق سفن أميركا في المنطقة بصواريخ وأسلحة سرية

السبت, 25 أيار 2019 الساعة 10:51 | سياسة, عالمي

جنرال إيراني: سنغرق سفن أميركا في المنطقة بصواريخ وأسلحة سرية

جهينة نيوز

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التعزيزات الأميركية في الشرق الاوسط تشكل «تهديدا للسلام الدولي».

إلى ذلك نقلت وكالة ميزان للأنباء، اليوم السبت عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و«أسلحة سرية».

وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ميزان «أميركا... قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة، فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين».


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