ترامب يعتزم العفو عن عسكريين ارتكبوا جرائم حرب في العراق وأفغانستان!

جهينة نيوز

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل العفو عن "اثنين أو ثلاثة" من العسكريين الأمريكيين المدانين بجرائم حرب في العراق وأفغانستان.

وبرر ترامب للصحفيين عفوه المحتمل هذا بالقول: "بعض هؤلاء الجنود هم أشخاص قاتلوا بجد ولوقت طويل. وكما تعلمون، فقد علمناهم كيف يصبحون مقاتلين أشداء، لكن في بعض الأحيان، عندما قاتلوا، عوملوا بشكل غير عادل".

ولم يعلن الرئيس الأمريكي بعد عن أسماء المحكومين الذين سيشملهم العفو، وأشار إلى أنه يمكن أن ينتظر قرار المحكمة قبل العفو عنهم.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، أن ترامب طلب من وزارة العدل تسليمه ملخصات قضايا عدة مدانين جرائم حرب، وأنه يعتزم العفو عنهم في 27 من الشهر الجاري والذي يصادف ذكرى قتلى الأمريكيين في حروبهم.

وتضم هذه القائمة، حسب الصحيفة العنصر السابق في شركة "بلاكووتر" العسكرية الخاصة نيكولاس سلاتين، الذي أدانته محكمة أمريكية في ديسمبر كانون الأول الماضي بقتل 14 مدنيا في بغداد في سبتمبر أيلول 2007.

كما تشمل قائمة العفو المحتمل، الضابط ماثيو غولستين، المدان بقتل مدنيين في أفغانستان، وغيره من المدانين بالتمثيل بجثث قتلى من حركة"طالبان".

المصدر: إنترفاكس