أمريكا تدشن أخطر غواصة حربية في العالم

جهينة نيوز

تم في الولايات المتحدة الأمريكية تدشين بدء العمل بمشروع "كولومبيا".

ويتضمن المشروع إنشاء جيل جديد من الغواصات الاستراتيجية.

وذكرت جريدة أمريكية متخصصة أنه من المقرر إنشاء 14 غواصة من فئة "كولومبيا". ويجب أن يتسلم الأسطول الأمريكي أولى غواصات فئة "كولومبيا" خلال عام 2027.

وتُصنع غواصات فئة "كولومبيا" التي ستحل محل غواصات فئة "أوهايو" في الأسطول الأمريكي لمواجهة الغواصات الروسية من فئة "بوري".

وستكون غواصات "كولومبيا" خفية يصعب اكتشافها بفضل كتم صوت محركها.

وذكرت جريدة "نافال توداي" نقلا عن صانع الغواصة الجديدة أنه سيتم تزويد غواصات

"كولومبيا" بمعدات متطورة تجعلها تتفوق على غيرها من الغواصات.

وستحمل غواصات "كولومبيا" مثل غواصات "أوهايو" صواريخ "ترايدينت" ولكن صاروخ "ترايدينت" الخاص بغواصات "كولومبيا" سيفوق نظيره الخاص بغواصات "أوهايو" دقة.

أما بالنسبة لغواصات "بوري" الروسية المزودة بصواريخ "بولافا" فيُزمع إنشاء 8 غواصات من هذه الفئة. وقد انضمت 3 غواصات منها إلى الاسطول الروسي.