أوتوستراد "حمص- مصياف" الدولي يدخل مرحلته الثالثة والأخيرة

جهينة نيوز

كشف مدير المواصلات في محافظة حماة- المهندس خضر فطوم عن البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع أوتوستراد (حمص- مصياف) الذي يتضمن إنشاء طريق درجة أولى وفق مسارين بطول تقريبي ضمن حماة ٢٠ كم.

وأوضح فطوم أن مسار المرحلة الثالثة يتضمن تنفيذ عقدتين طرقيتين ومجموعة معابر مرورية لضمان السلامة المرورية، مع مجموعة أعمال صناعية متوسطة إلى صغيرة لزوم تصريف المياه.

كما يتضمن المشروع جسراً بطول (18م) في موقع عقدة تلة التاعونة وخمسة معابر على التقاطعات.

وأكد مدير المواصلات في المحافظة في تصريح خاص لـ«تشرين» أن مسار الطريق يمر خارج التجمعات السكانية، ويبدأ من دوار المعصرة موقع التقاطع مع طريق حماة باتجاه الجنوب إلى مفرق كازية فرح ثم جنوباً غرب قريتي السويدة والبياضية ثم ينحرف شرق جنوب ويتقاطع بعقدة مع الطريق القديم بين البياضية وقرطمان، وتبدأ نقطة التقاطع الثانية مع الطريق بعقدة غرب مفرق قرية التاعونة.

ولفت فطوم إلى أن العقد التنفيذي للمشروع أبرم مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية (متاع) في عام ٢٠١١، إلا أن الظروف الأمنية تسببت بتوقف العمل حتى عام ٢٠١٧، مبيناً أن العمل حالياً يسير بوتائر جيدة، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي ٢٥% تقريباَ. تقوم مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بتنفيذ المسارات من مصياف باتجاه حماة، وتبلغ مدة التنفيذ (540) يوماً، وحسبما ذكر مدير فرع المواصلات الطرقية، فسيختصر الأوتوستراد المسافة بين حمص ومصياف ويشكل نهضة اقتصادية وعمرانية وسياحية.

ويعدّ المشروع من المشاريع الاستراتيجية في سورية لربط المنطقة الوسطى بعضها مع بعض، ومنها إلى الساحل والمناطق الشمالية.

وتحدث فطوم عن بعض المعوقات التي تعوق العمل في بعض المواقع من خطوط كهرباء وهاتف وغيرها التي يتم معالجة وضعها بالتعاون مع الجهات المعنية.