عملية جراحية نوعية في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس

جهينة نيوز

عمل جراحي نوعي أجري لمريض عمره ٦٧ عاماً من محافظة طرطوس وفي البداية كانت العملية كما قال الدكتور اسكندر عمار مدير عام الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس، استئصال ورم مستقيم على بعد حوالي ٧ سم من فوهة الشرج وبسبب ظروف المريض القلبية حسب الاستشارة وبسبب ضيق الحوض وعمقه الشديدين أجري للمريض شرج مضاد للطبيعة (خروج الفضلات من الخاصرة).

وبين الدكتور وفيق رستم الاختصاصي في الجراحة العامة والتنظيرية الذي أجرى العملية للمريض بأن المريض راجع المشفى بعد أربعة أشهر من إجراء العمل الجراحي الأول وطلب تبديل مفصل ورك أيسر على جهة الكولوستومي ولا تجرى له إلا بعد إزالة الكولوستومي (إزالة التلوث داخل البطن)، فأجريت دراسة للمريض تبين خلوه من الانتقالات بما تسمح له نتيجة العملية السابقة وتحليل الورم تقرر إجراء عملية إزالة الكولوستومي وإعادة المجرى الهضمي لطبيعته.

وللظروف المرافقه مثل قصر في طول القطعة الباقية من المستقيم وبسبب الضيق الشديد في حوض المريض واستحالة إجراء مفاغرة يدوية أو بالستابلر، قمنا بإجراء جديد وصعب جداً لم يتم إجراؤه في المشفى من قبل وبعد مناقشة وضع المريض ومدى نجاح العمل الجراحي مع الدكتور اسكندر عمار ورئيس قسم الجراحة العامة الدكتور وسيم الطويل ونتيجة مشاركتي بالمؤتمرات واطلاعي على كل ما هو جديد، اتخذنا القرار لإجراء العمل الجراحي الذي كلل بالنجاح بتضافر جهود الكادر الطبي والتمريضي المميز بالمشفى.

تتلخص العملية بتحضير القسم القريب من الكولون وتحريره وجره إلى فوهة الشرج الطبيعية وإخراجه منها لمسافة أكثر من ١٠ سم بعد تحضيرها بشكل مناسب، مع المحافظة على التروية الجيدة وعدم وجود شد أو ضغط أو فتل على الكولون، وتم تثبيته على فوهة الشرج.

وتم تخريج المريض بعد خمسة أيام بحالة عامة جيدة مع متابعة المريض في مشفى الباسل عدة مرات، وبعد خمسة عشر يوماً تم قطع القسم الخارجي المتبقي من نقطة التحام القطعة القريبة مع القطعة البعيدة، ومضى على المريض اليوم حوالي شهرين وهو يخرج الفضلات بشكل إرادي ويستمسك بشكل طبيعي.

شارك في العملية الأطباء المقيمون للاختصاص: د. ساري نوفل _ د حسن سليم وطبيب التخدير الدكتور حسان هولا.