سيناتور أميركي: ترامب سمح ببيع أسلحة للنظام السعودي والإمارات

جهينة نيوز:

كشف السيناتور الديمقراطي الأميركي روبرت منينديز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم بيع أسلحة إلى كل من النظام السعودي والإمارات من دون أن تعرض هاتين الصفقتين على الكونغرس وذلك في إطار مواصلة واشنطن ابتزاز هذا النظام مع اطمئنانها باستخدام هذه الأسلحة في تنفيذ أجنداتها بالمنطقة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منينديز نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قوله في بيان إن “الإدارة الأميركية أثارت بندا غامضا في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار هذه المبيعات”.

يذكر أن إدارة ترامب تعمل على ابتزاز نظام بني سعود الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنه “بقرة حلوب” وذلك عبر جعله سوقا لتصريف منتجات شركات الأسلحة الأمريكية ولتنفيذ مخططات واشنطن لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة وذلك عبر دعم التنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال.

وشجب السيناتور الديمقراطي هذا الإجراء “غير المسبوق” مبديا قلقه من “انعكاساته على المدنيين في اليمن” حيث يقود النظام السعودي عدوانا متواصلا على الشعب اليمني منذ عام 2015.

وأضاف منينديز في بيانه “مرة جديدة لا تعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان مفضلة إسداء خدمات لدول استبدادية مثل السعودية”.

وكان الكونغرس الأمريكي أقر في نيسان الماضي مشروع قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في العدوان الذي يشنه النظام السعودي ضد اليمن منذ أكثر من أربع سنوات لكن ترامب استخدم حق النقض “فيتو” ضد القرار.