نتنياهو يشكر السيسي على مروحيتين لإخماد الحرائق

جهينة نيوز:

شكر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إرساله مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من (إسرائيل)".

وتابع نتنياهو عبر تويتر: "طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء، كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى هذه الجهود".