سورية: مسرحيات الكيماوي و الضجيج و العزف الجماعي لن تثنينا عن محاربة الارهاب

جهينة نيوز:

علقت الخارجية السورية على مسرحية الكيماوي الجديدة التي بدأ الغرب يروج لها بهدف رفع معنويات الارهابيين (على غرار ما حدث في دوما قبل تحريرها) و محاولة تأخير عمليات الجيش العربي السوري في حربه ضد تنظيم القاعدة في إدلب.

و قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين " منذ ان بدأت بعض مواقع الإرهابيين بالترويج لأخبارها الكاذبة كما عادتها حول استخدام الجيش العربي السوري أسلحة كيماوية في بلدة كباني بريف اللاذقية .. ونفت القوات المسلحة ووزارة الخارجية هذه الانباء جملة وتفصيلا.. كان واضحا ان هذا الصراخ والعويل والأخبار المفبركة والعارية عن الصحة ماهو الا مقدمة لجوقة الكذب والنفاق الغربية لتنسج على نفس المنوال وتبدأ بالتهديد والوعيد ضد الدولة السورية حكومة وجيشا وشعبا".

و أضاف المصدر في تصريح لوكالة سانا: "أن الجمهورية العربية السورية تشدد انها كانت ولا تزال على يقين بان ما يجري الان من هذه الحملة الممنهجة من الأكاذيب لاتهام الدولة السورية باستخدام هذه الأسلحة ماهو الامحاولة مكررة يائسة من بعض الدول الغربية والتابعة لسيدتها الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الضغط عن أُجرائهم الإرهابيين في أدلب ومحاولة بائسة مكشوفة لتأخير تقدم الجيش في تلك المناطق.. وتوكد ان كل هذا الضجيج والعزف الجماعي على هذا الوتر لن يثنيها عن مواصلة حربها ضد الاٍرهاب وتطهير كل شبر من سورية منه.