أبراج يوم السبت مع سمر عمران

مولود ٢٥/ ٥: كريم، ودود، مرح، خجول، حساس، مهذب، ناضج قبل الآوان،تمارس عمل يتطلب منك الاحتكاك بالناس دائما،تتصرف بطريقة غربيةوتلفت الأنظار،غير تقليدي،محب للسيطرة وتحمل المسؤوليات تحلم بتولي منصب سياسي وتحصل عليه،في الأشهر المتبقية من السنة تنسى الإساءة وتغير أشياء كثيرة تنفذ أعمال ومشاريع متنوعة توقع عقود خليك واثق من قدراتك للبعض تغيير في الشكل، للبعض يفتح لك طريق للسفر، للبعض مشروع ارتباط او فك ارتباط، للبعض نجاحات ووصول لأعلى مراتب.

الحمل: لا يوجد ضجر، أوضاع تتطلب تحرك بسرعة تكثر الدعوات والاجتماعات، تأتي بقرارات فعالة، يساعدك أحد المقربين باجتياز محنة، خلافات واوهام وتشتت فكري، تنهي عمل تراجع عن مواقف، تضطر للارتباط بالتزامات ، اصدقاء ومعارف قديمة وجديدة.

الثور: تركز على عملك تظهر لك أشياء طارئة فيه أو في حياتك الشخصية، تتعامل مع غرباء، تملك القدرة على محاصرة المواضيع ومسك زمام الأمور فكر بهدوء واعمل مع فريق متفهم لا تعارض، تجد صدى طيب، الحسد يولد افتراء، اجل اعطاء الاجوبة، تجد مخرج لمواجهات محتملة

الجوزاء: انقلاب لمصلحتك يحالفك الحظ وتتسهل أمورك الجميع يطلب حضورك لقاءات مهمة وغنية بمجال سفر واتصالات لأماكن بعيدة تنقذ وضع، وتحقق انتصار تتلقى دعم غير منتظر نصيحة ابتعد عن أعمال تسيء، انتماءاتك خاصة ، تجسد أحلام عاطفية، تتقرب من شخص اختلفت معه، تطالب باموال لك

السرطان: تسمع أخبار جيدة بخصوص أمورك المالية او العملية، تسديد فواتير ودفع مستحقات، لا تتفرد برأيك كي لا تخسر بعض المكتسبات، فرص مميزة، الظروف ملائمة لا تنفرد برأيك ولاتفرض وجهة نظرك حتى ما تواجه خسارة، فرص مميزة وانشغالات من نوع جديد، احداث سعيدة تستقبل زبائن، عشاء كبير على اثر سفر او عمل فني.

الأسد: القمر بالدلو، تركز على شراكة سواء شراكة عمل أو عاطفة عندك تأجيل وصعوبات او عراقيل ماعليك غير تعمل تسويات لأوضاعك تسهل أوضاعك، مواجهات لكن تتناغم مع الاخرين وتتفاهم دون اثارة مواضيع خلافية، لا تفرض سيطرتك، وتسجل بعض النقاط لمصلحتك، كن متأني وتسلح بالكتمان والمحافظة على الاسرار لأن الخصم أقوى منك

العذراء: ضغط عمل كبير عليك، مواجهةةومشاكل، رتب امورك و أعمل تسويات ونظم ورتب جدول أعمالك لا تهمل شيء حتى لا تتراكم الأعمال، تناغم مع جدول أعمالك، سر نجاحك هو ان تستقطب المعجبين والمعجبات بالاسلوب الراقي والموسيقا الحالمة والاستعانة بالشعر اذا لزم الأمر، أعمالك فيها تشويش، انتبه لصحتك وغذائك تمر بسلسلة تنقلات ومعاكسات

الميزان: الحظ قريب منك داعم لخطواتك تبشر بأحداث مهمة وتغيرات لمصلحتك تحصل على عوائد مالية غير منتظرة تسمع خبر بخصوص الأولاد انتبه من جفاف في علاقة شخصية، تستقطب النجاح وتقدم طلبات ومستندات، لا تيأس، يمر نهارك بشؤون عائلية، الحظ يسقط عليك، فرصة لاظهار مواهبك

العقرب: استفد من هذا النهار، فرصة للاتصال ببعض الاوساط الفعالة الثقافية والادبية، تخف الحظوظ بسبب امور عائلية، تحقق من خلالها بعض الاحلام لكن تضع مخطط لأهدافك فالاهداف بدون تخطيط ليس لها أمنيات، تعيير بحياتك الشخصية، عوائق على صعيد العائلة، حاول ان تكون هادئا، والصبر ثم الصبر

القوس: مرتاح، الاجواء مساعدة، القمر ببرج الدلو لديك حركة تواصل تنقل وفرص استثنائية تجري لقاء بغاية الأهمية يخدم مصالحك على المدى البعيد اذا شعرت بعدم الاطمئنان تحفظ ولا تعطي رأيك انتبه من خصم في مجال عملك صحح أخطائك.

الجدي: عليك الالتزام بالقواعد والقوانين لتدعم خطواتك، تعيش تزامن مع تراجع مهني، قدرتك على الإقناع عالية تحصل على أرباح وتصل لمشاريع بخصوص المال نصيحة حافظ على مكانتك أنت اللاعب الأساسي، اي موضوع يخص المال انت الرابح فيه

الدلو: القمر ببرجك تدافع عن آرائك الفرص موجودة تساعدك وتجد دعم من أصدقائك لمعالجة المواضيع لقاءات مفيدة وتسمع أخبار جيدة، ثقة بالنفس وتحسم أمرك، مسيطر مثل الامس، الافلاك تساعدك، الاجواء لا تساعدك عاطفيا

الحوت: طاقة جوفاء لاتجرح بكلامك أحد من محيطك معك حق الاندفاع خفيف لكن لا تقلق الوضع مرحلي ولن يدوم طويلا، اشحن طاقتك بشيء إيجابي وامتلئ بالشغف والحب، وحلق بعيدا، تعبر عن السعادة، المعنويات خفيفة وخيبة امل بسبب غرباء